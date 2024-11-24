МИД отказался от публичного комментирования кандидатуры нового посла в США

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Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось комментировать кандидатуру посла России в США, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, это связано с наличием законодательных ограничений. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Москва «давно определилась с кандидатом».
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника назвал потенциального нового российского посла в Вашингтоне. Согласно публикации директором департамента Северной Америки МИД станет Александр Дарчиев.
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«Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в ведомстве.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника назвал потенциального нового российского посла в Вашингтоне. Согласно публикации директором департамента Северной Америки МИД станет Александр Дарчиев.
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Александр Климов