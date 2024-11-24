В МИД публично не комментируют кандидатуру нового посла в США из-за ограничений

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Кандидатуру нового посла в США не комментируют публично, поскольку есть законодательные ограничения, пишет ТАСС, ссылаясь на МИД РФ.
«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России.Перед этим в МИД России призвали южнокорейскую сторону не помогать Украине оружейными поставками. Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что, если Южная Корея начнет помогать Киеву, то отношения Сеула и Москвы окончательно разрушатся.
Дипломат надеется, что страна будет руководствоваться национальными интересами.
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Никита Кротов