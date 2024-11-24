Песков: администрация Байдена свернула диалог с РФ почти до нуля

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Администрация действующего американского президента Джо Байдена свернула диалог с российской стороной почти до нуля, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — прокомментировал Песков.Перед этим Дмитрий Песков говорил о том, что указ президента России Владимира Путина, обновляющий российскую ядерную доктрину, является сигналом для западных стран.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркивал, что теперь документ адаптирован к нынешнему противостоянию с Западом.
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