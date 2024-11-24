Песков: администрация Байдена свернула диалог с РФ почти до нуля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США должны ввести ограничительные меры, а также уничтожить экономику всех государств, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) взять под стражу израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Медведев высказался в своем Telegram-канале.