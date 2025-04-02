Президент Сербии Вучич: Два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с ноября 2021 года. Однако он знает как минимум двух мировых лидеров, которые вели тайные переговоры с главой российского государства.
Об этом сербский президент рассказал в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфалу. На вопрос собеседника, были ли это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава словацкого правительства Роберт Фицо, Вучич ответил отрицательно.
Ранее президент балканского государства говорил, что его встреча с Владимиром Путиным 9 мая в Москве станет первой за три с половиной года. Напомним, Сербия осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако не поддержала введённые Евросоюзом антироссийские санкции.
Читайте также:
Сербия пригласит ФСБ и ФБР к расследованию обвинений по применению звуковой пушки
Вучич рассказал о последствиях акции протеста с пострадавшими в Сербии
Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен
Ранее президент балканского государства говорил, что его встреча с Владимиром Путиным 9 мая в Москве станет первой за три с половиной года. Напомним, Сербия осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако не поддержала введённые Евросоюзом антироссийские санкции.
Читайте также:
Сербия пригласит ФСБ и ФБР к расследованию обвинений по применению звуковой пушки
Вучич рассказал о последствиях акции протеста с пострадавшими в Сербии
Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен
Александр Бойцов