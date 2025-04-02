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Президент Сербии Вучич: Два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с ноября 2021 года. Однако он знает как минимум двух мировых лидеров, которые вели тайные переговоры с главой российского государства.
Об этом сербский президент рассказал в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфалу. На вопрос собеседника, были ли это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава словацкого правительства Роберт Фицо, Вучич ответил отрицательно.

Ранее президент балканского государства говорил, что его встреча с Владимиром Путиным 9 мая в Москве станет первой за три с половиной года. Напомним, Сербия осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако не поддержала введённые Евросоюзом антироссийские санкции.

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Жена Гарика Харламова опубликовала провокационное видео
Катерина Ковальчук продемонстрировала в соцсетях откровенный наряд
02 апреля 2025, 10:22

Катерина Ковальчук (Фото: Instagram*, @katerinakovalchyk)

Жена шоумена Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала видео в личном блоге: на нём актриса позирует перед камерой в эффектном образе. На Катерине полупрозрачная кофта в пайетках, сквозь которую можно разглядеть её стройную фигуру. Также артистка надела светло-голубые джинсы.
«Я жду лето», – написала Ковальчук.
Пользователи оставили под видео восхищённые комментарии:
«Как вы прекрасны! Больше улыбайтесь! Вам идёт улыбка на лице».
«Катерина! Как красиво!»
Напомним, что в марте 2024 года Ковальчук познакомилась с Гариком Харламовым, а в июне они поженились.

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Власти Финляндии задумались об открытии границы с Россией
Ilta Sanomat: Финляндия может обсудить открытие границы с Россией
02 апреля 2025, 09:09

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года. Это произойдёт в том случае, если Евросоюз примет какое-то решение относительно возобновления отношений с РФ.
Об этом пишет финское издание Ilta Sanomat со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации подчёркивают, что никаких официальных обсуждений на данную тему ещё не было.

«Не исключено, что восточная граница Финляндии будет открыта, если Евросоюз примет какие-то решения относительно отношений с Россией», — указано в статье.

По словам собеседников издания, финское правительство уже некоторое время «мысленно готовится» к возобновлению работы пропускных пунктов на границе с РФ, если в ЕС примут «существенные решения» по поводу отношений с Россией.

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#рф
#финляндия
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Украина желает стать мировой военной державой
Мережко: Украина хочет стать мировой военной державой
02 апреля 2025, 06:15

Фото: iStock/sandsun

По словам председателя парламента Украины по иностранным делам Александра Мережко, его страна рассчитывает стать мировой военной державой. Слова политика передает издание Newsweek.
«Мы можем стать одним из крупнейших производителей современного оружия», — заявил Мережко.

Помимо этого украинский министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил, что технологии его страны востребованы на международной арене.

Ранее сообщалось, что ВСУ тайно от США входили на территорию Курской области с вооружением Запада. Украинское командование не предупредило американских партнеров, а к тому же последние не знали о намерениях киевского режима пересечь границу с РФ.

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#оружие
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В США подготовлен законопроект, заставляющий Илона Маска сдать тест на наркотики
В США сенатор Шеррилл предложила обязать Маска сдать тест на наркотики
02 апреля 2025, 05:15

Фото: iStock/Lothar Drechsel

Член демократической партии Майки Шеррилл разработала законопроект, по которому американского миллиардера Илона Маска обязуют сдать тест на наркотики. Об этом сообщает портал Axios.
«Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит заместителя Трампа и миллиардера Илона Маска, а также его сотрудников в DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики», — говорится в сообщении.

Согласно инициативе, если Маска или кого-то из его команду уличат в употреблении запрещенных веществ, то тогда нарушитель будет отстранен от федеральной службы на год. На портале отметили, что скорее всего законопроект не поддержат, так как сейчас обе палаты конгресса контролируются республиканцами.

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Население Евросоюза обнищало относительно американцев
РИА Аналитика: жители Европы на 80% беднее американцев по ВВП на душу населения
02 апреля 2025, 04:19

Фото: iStock/SurkovDimitri

Европейские граждане столкнулись с абсолютным обнищанием, так как ВВП континента на душу населения на 80% ниже показателей, которые демонстрирует США. Такими данными поделились в РИА Аналитика.
«Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионов в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллионов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев», — говорится в докладе.

Исследование указывает на то, что обнищание европейцев случилось после кризиса 2008-2009 годов. При чем в США даже несмотря на геополитические проблемы продолжалось экономическое развитие, включая годы во время пандемии.

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