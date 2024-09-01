МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»

Фото: МИД РФ
Рост военных потенциалов и активности НАТО рядом с границами России носит провокационный характер. Об этом 1 сентября заявил МИД России, комментируя строительство военной базы в Литве для солдат бундесвера.
В министерстве отметили, что первые военные бундесвера прибыли в Польшу в апреле, а в 2025 году НАТО объявит об официальном укреплении немецкой бригады. По планам альянса, эта база должна принять первый удар России в случае нападения на страны Прибалтики.
В министерстве также добавили, что расширение враждебно настроенного к России НАТО повышает напряженность и вынуждает Москву принимать меры защиты.
Стоящаяся военная база НАТО в Литве расположена в Руднинкае – это в 20 километрах от белорусской границы. В 2027 году там планируют разместить
Четыре тысячи немецких солдат.
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«Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», – цитирует комментарий МИД РИА Новости.
В министерстве также добавили, что расширение враждебно настроенного к России НАТО повышает напряженность и вынуждает Москву принимать меры защиты.
Стоящаяся военная база НАТО в Литве расположена в Руднинкае – это в 20 километрах от белорусской границы. В 2027 году там планируют разместить
Четыре тысячи немецких солдат.
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Лия Мурадьян