МИД Пакистана: Нанесена серия ударов по «укрытиям террористов» в Иране

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Министерство обороны Пакистана подтвердило нанесение ракетных ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан. Это произошло сегодня, 18 января, ранним утром.
Иранские СМИ сообщают о семи погибших, которые не являются гражданами исламской республики. Накануне в телефонном разговоре между главами МИД Ирана и Пакистана иранский министр иностранных дел Абдоллахиян заверил своего пакистанского коллегу, что его страна уважает территориальную целостность и суверенитет Пакистана. Границы между двумя странами закрыты «на неопределённый срок», по сообщению пакистанских СМИ.
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Александр Бойцов