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Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил агентству Reuters командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
«Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их», — сказал он.Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.
Британская газета Times ранее сообщила, что ВСУ выразили недовольство как качеством, так и количеством поставляемых им боеприпасов союзниками. Украинский сержант Тарас, известный под позывным Физрук, поделился с изданием, что летом военные получали в десять раз больше высококачественных снарядов. Однако в настоящее время, как он отметил, поставки приходят из разных стран мира, составляя всего 15 штук на три дня, что вызывает недовольство.
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