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Британская газета Times сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выразили недовольство как качеством, так и количеством поставляемых им боеприпасов союзниками.
Украинский сержант Тарас, известный под позывным Физрук, поделился с изданием, что летом военные получали в десять раз больше высококачественных снарядов.
Однако в настоящее время, как он отметил, поставки приходят из разных стран мира, составляя всего 15 штук на три дня, что вызывает недовольство.
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Однако в настоящее время, как он отметил, поставки приходят из разных стран мира, составляя всего 15 штук на три дня, что вызывает недовольство.
«На прошлой неделе мы получили партию, в которой было много боеприпасов низкого качества», — добавил военнослужащий ВСУ.Читайте также:
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Артем Кузьмин