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ВСУ пожаловались на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов

Times: ВСУ жалуются на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов
09 декабря 2023, 01:52
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Британская газета Times сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выразили недовольство как качеством, так и количеством поставляемых им боеприпасов союзниками.
Украинский сержант Тарас, известный под позывным Физрук, поделился с изданием, что летом военные получали в десять раз больше высококачественных снарядов.

Однако в настоящее время, как он отметил, поставки приходят из разных стран мира, составляя всего 15 штук на три дня, что вызывает недовольство.


«На прошлой неделе мы получили партию, в которой было много боеприпасов низкого качества», — добавил военнослужащий ВСУ.
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Кулеба заявил о подготовке Украины к новым контрнаступательным операциям
Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ готовятся к новым контрнаступательным операциям
09 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/JARAMA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой The Wall Street Journal (WSJ) поделился информацией о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новым контрнаступательным маневрам.
По его словам, пауза в военных действиях предоставляет России возможность перегруппироваться и подготовиться к новым операциям.

«Мы готовим наши бригады к новым контрнаступательным и оборонительным операциям», — подчеркнул глава ведомства.
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#днр
#всу
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На Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США
NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в планировании ВСУ
09 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/Anna_Anikina

Аналитик из Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) выразил опасения по поводу последствий неопределенности в предоставлении помощи США для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это приводит к хаосу и затрудняет планирование операций на фронте.
По его словам, украинские военные сталкиваются с трудностями в разработке долгосрочных стратегий, так как имеют ограниченное представление о поступлении необходимых боеприпасов.

NYT указывает на сокращение помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. По данным издания, стоимость поставок боеприпасов и оборудования ВСУ значительно снизилась в сентябре в сравнении с началом года — с нескольких миллиардов до сотен миллионов долларов.

В конце ноября и начале декабря было обещано поставить Украине новое оружие на сумму в сто и 175 миллионов долларов соответственно. Эксперты предполагают, что Пентагон пытается наиболее рационально распорядиться оставшимися средствами для обеспечения поддержки в долгосрочной перспективе.

Эксперт Майкл Кофман отмечает, что военная помощь Киеву сейчас находится в крайне ослабленном состоянии, что приводит к нехватке боеприпасов на фронте.

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#военная помощь
#пентагон
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ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
09 декабря 2023, 03:25

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

В течение последних 24 часов украинские вооруженные силы провели десять атак по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 35 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) через Telegram-канал.
«За последние сутки было зафиксировано десять случаев обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ)... На направлении Донецк было проведено четыре артиллерийских обстрела калибром 155 миллиметров, а на направлении Горловка — шесть артиллерийских обстрелов калибром 155 и 152 миллиметра», — гласит сообщение представительства.
По данным представительства, общее количество выпущенных снарядов составило 35. Обстрелы затронули два населенных пункта: Донецк и Горловка. О жертвах среди мирных жителей не сообщалось, указывает представительство.

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Подоляк пообещал тяжелую мобилизацию на Украине
09 декабря 2023, 02:53

Фото: istock / Tomas Ragina

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о предстоящей серьезной мобилизации в стране в ходе национального телемарафона.
«Эта мобилизация будет сложной», — отметил Подоляк в ходе трансляции национального телемарафона Украины.
Он также подчеркнул намерение изменить «пропагандистский компонент» новой волны мобилизации.

Летом 2023 года в Киеве и Ивано-Франковской области Украины уже была проведена общая мобилизация из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины на фронте.

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Стало известно об уничтожении бойцов ВСУ с шевронами США
Российские военные уничтожили под Богдановкой в ДНР бойцов ВСУ с шевронами США
09 декабря 2023, 00:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР), известный под позывным «Чибилия», сообщил о ликвидации нескольких бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых были на плечах шевроны с изображением флага США, передает РИА Новости.
По словам военного, эти шевроны были изъяты с уничтоженных на украинских позициях бойцов. Он также предположил, что это могли быть наемники.

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В ЛНР хотят выставить Украине иск за ущерб, нанесенный ВСУ
Пасечник: в ЛНР ведут подсчет ущерба, нанесенного украинскими военными
08 декабря 2023, 21:28

Фото: iStock/Roman Samokhin

В ЛНР специальная комиссия ведет подсчет ущерба, который был нанесен украинскими военными, после чего власти республики планируют выставить Киеву соответствующий иск. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«На территории ЛНР работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба», - пояснил Пасечник.

По его словам, все эти цифры будут подсчитаны, после чего будет выставлен соответствующий иск Киеву.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».


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В Киеве закрывают метро из-за угрозы обрушения тоннелей
Несколько станций метрополитена в Киеве закроют из-за проседания грунта
08 декабря 2023, 20:13

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

Киевские власти озабочены ситуацией в городском метрополитене. Движение электропоездов между шестью станциями планируется перекрыть, так как из-за серьёзного проседания грунта существует реальная возможность обрушения тоннелей.
По сообщению официального телеграм-канала Киевского городского совета, данные меры являются строго предупредительными. Устойчивость тоннелей оказалась под угрозой из-за неравномерности процессов разуплотнения почвы, а также проявившейся виброползучести грунтового массива.

В сообщении подчеркивается необходимость срочного ремонта перегонных тоннелей между станциями, хотя данные участки сооружались совсем недавно — в 2008-2010 годах. Киевляне в частных разговорах называют две причины поспешности решения о ремонте метро: при постройке средства для надёжного укрепления потолков и стен тоннелей были разворованы, либо киевская городская подземка элементарно не выдержала частых атак российских дронов.

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В ДНР ликвидированы боевики ВСУ с американскими шевронами
Командир «Севера-V»: в ДНР ликвидированы боевики ВСУ с шевронами с флагами США
08 декабря 2023, 19:48

Фото: iStock/dangutsu

Российские военные ликвидировали в районе села Богдановка в ДНР несколько боевиков ВСУ, на шевронах которых красовался американский флаг. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Чибилия», передает РИА Новости.
«Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного бойцы ВСУ – ред.). А это (шеврон с изображением флага США – ред.), скорее всего, наемники», - пояснил командир, демонстрируя шевроны с уничтоженных военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Отмечается, что для осуществления данной операции было задействовано три группы военнослужащих. Всего было уничтожено девять солдат противника.

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#минобороны
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#сво
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СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года
WSJ: Украина, возможно, до 2025 года не сможет организовать крупное наступление
08 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/undefined undefined

У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов.
В материале статьи сообщается, что Киеву необходимо время на восстановление, по этой причине у украинцев не будет возможности провести серьезное контрнаступление. Однако глава украинского главы МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что бригады украинских войск готовятся к «новым контрнаступательным и оборонительным операциям». Исходя из нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения, такие утверждения можно считать ошибочными.

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.

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