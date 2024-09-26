МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни

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Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу затягивания Киевом разрешения вопроса поиска и эксгумации останков поляков, погибших на Украине во время Волынской резни.
В Варшаве заявили, что нерешённость этой проблемы может негативно повлиять на польско-украинские отношения.
Польские дипломаты подчеркнули, что, несмотря на сложную общую историю, Варшава продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины. В министерстве отметили, что готовность Киева к честной дискуссии и обеспечению достойного захоронения всех жертв — это неотъемлемая часть европейских ценностей.
Тема Волынской резни остаётся одной из наиболее болезненных в отношениях между Польшей и Украиной. В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчёркивал, что примирение между двумя странами невозможно без полного поиска и захоронения останков жертв массовых убийств, совершённых в 1939-1945 годах.
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«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — цитирует заявление польского МИД украинское издание «Лига.net».
Польские дипломаты подчеркнули, что, несмотря на сложную общую историю, Варшава продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины. В министерстве отметили, что готовность Киева к честной дискуссии и обеспечению достойного захоронения всех жертв — это неотъемлемая часть европейских ценностей.
Тема Волынской резни остаётся одной из наиболее болезненных в отношениях между Польшей и Украиной. В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчёркивал, что примирение между двумя странами невозможно без полного поиска и захоронения останков жертв массовых убийств, совершённых в 1939-1945 годах.
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Елена Перлова