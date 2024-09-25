Фото: пресс-служба МИД РФ
Если бы Украина смогла получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, то Польша столкнулась бы с бесконечной волынской резней на площадке этой организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал «спорным» вопрос о праве России на место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемницы СССР.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ЕС полон «англосаксонских агентов», которые занимая место официальных лиц разных стран, работают против собственных граждан.
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«Я напомню Сикорскому, что эту тему активно прокачивали в Киеве, надеясь заполучить заветное кресло. Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то — и Сикорский не может этого не понимать —поляки получат на ооновской площадке первыми — получат от необандеровцев бесконечную «волынскую резню», — резко ответила Сикорскому Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ЕС полон «англосаксонских агентов», которые занимая место официальных лиц разных стран, работают против собственных граждан.
«Помним, что жена Сикорского — американская публицистка и прожженная русофобка Энн Эпплбаум, и делаем выводы», — резюмировала Захарова.Читайте также:
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Данил Пономарев