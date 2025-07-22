МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию
Министерство иностранных дел Польши порекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
В качестве исключения в министерстве привели ситуации, в которых люди не могут покинуть РФ из-за семейных или рабочих обстоятельств. Польское внешнеполитическое ведомство предупредило граждан, имеющих паспорта как Польши, так и России, о том, что Москва рассматривает их как граждан РФ.
В МИД добавили, что в связи с продолжающимся уменьшением количества сотрудников польских дипломатических и консульских учреждений в России, возможности оказания помощи гражданам Польши становятся все более ограниченными.
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