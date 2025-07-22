Трамп получил благодарность от Алиева за пост

22 июля 2025, 13:53

Президент Азербайджана поблагодарил Трампа за публикацию фрагмента речи

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за публикацию части его выступления на глобальном медиа форуме в Шуше.





Народный лидер Азербайджана выступил на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди (бывший Степанакерт). Отрывок данного выступления опубликовал президент США Дональд Трамп.



Этот жест не остался незамеченным со стороны главы Азербайджана. Ильхам Алиев в заблокированной на территории РФ соцсети X (ранее Twitter):

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше».