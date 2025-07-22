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Трамп получил благодарность от Алиева за пост

Президент Азербайджана поблагодарил Трампа за публикацию фрагмента речи
Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за публикацию части его выступления на глобальном медиа форуме в Шуше.



Народный лидер Азербайджана выступил на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди (бывший Степанакерт). Отрывок данного выступления опубликовал президент США Дональд Трамп.

Этот жест не остался незамеченным со стороны главы Азербайджана. Ильхам Алиев в заблокированной на территории РФ соцсети X (ранее Twitter):

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше».
Таке азербайджанский лидер в очередной раз поддержал усилия президента США по «продвижению мира и стабильности во всем мире», а также выразил надежду на выход отношений США и Азербайджана на новый уровень.

На медиафоруме президент Ильхам Алиев однозначно высказался своем отношении к СВО, употребив слово «оккупация».
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