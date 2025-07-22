Трамп получил благодарность от Алиева за пост
Президент Азербайджана поблагодарил Трампа за публикацию фрагмента речи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за публикацию части его выступления на глобальном медиа форуме в Шуше.
Народный лидер Азербайджана выступил на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди (бывший Степанакерт). Отрывок данного выступления опубликовал президент США Дональд Трамп.
Этот жест не остался незамеченным со стороны главы Азербайджана. Ильхам Алиев в заблокированной на территории РФ соцсети X (ранее Twitter):
«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше».Таке азербайджанский лидер в очередной раз поддержал усилия президента США по «продвижению мира и стабильности во всем мире», а также выразил надежду на выход отношений США и Азербайджана на новый уровень.
На медиафоруме президент Ильхам Алиев однозначно высказался своем отношении к СВО, употребив слово «оккупация».