Угрожавший Калининграду «ликвидацией» польский генерал Скшипчак умер
Генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак, угрожавший Калининградской области уничтожением, умер. О смерти генерала сообщил глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.
По словам главы оборонного ведомства, для Польши это «огромная потеря». Уточняется, что Скшипчак в феврале текущего года назвал российский регион «оккупированной территорией». Польский генерал также намекнул, что неплохо бы захватить Калининград.
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя его высказывание, посоветовал Скшипчаку внимательнее перечитать учебник истории, где написано, что Калининградская область — это не захваченная территория, а земли, которые достались Советскому Союзу и Российской Федерации в соответствие с мирным договором.
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