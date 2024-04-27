МИД Польши раскритиковал Дуду за слова о ядерном оружии

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Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий говорить о возможном размещении ядерного оружия в стране, и его об этом предупреждали. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и, чтобы было ясно, не польских, не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», — сказал Cикорский.
Он пояснил, что президент внешнюю политику Польши формулирует Совет министров, а президент только представляет её. По словам Сикорского, правительство не давало Дуде полномочий, чтобы он мог говорить на тему ядерного оружия.
Сикорский добавил, что тема ядерного планирования является очень сложным вопросом, который обсуждается в атмосфере наивысшей секретности в специальных убежищах.
Ранее в интервью изданию Fakt Дуда высказал готовность властей Польши к размещению американского ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил о желании встретиться с Дудой и выяснить, что привело его к таким заявлениям.
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