Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

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МИД Польши предлагает Западу пододвинуть систему противоракетной обороны к Калининградской области.
Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отвечая на вопросы подписчиков соцсети Х в профиле партии «Гражданская платформа».
По его словам, Польша может дать свою территорию, радары и другие элементы, а от Запада требуется «то, что они делают лучше всего». В сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге Польша была бы в безопасности, добавил он.
Калининградскую область Сикорский назвал «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
Глава Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что власти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие США.
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По его словам, Польша может дать свою территорию, радары и другие элементы, а от Запада требуется «то, что они делают лучше всего». В сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге Польша была бы в безопасности, добавил он.
Калининградскую область Сикорский назвал «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
Глава Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что власти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие США.
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Алёна Самарева