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Дуда сделал дерзкое заявление о России

Дуда: Россия, скорее всего, разместила ядерное оружие в Калининграде
23 апреля 2024, 06:18
Фото: istock / macky_ch

Фото: istock / macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия могла заместить ядерное оружие в Калининградской области. Об этом польский лидер сказал в интервью изданию Fakt, не приведя доказательств своих слов.
«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — заявил польский президент журналистам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, заявил, что в случае реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.



Ранее сообщалось, что в Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Слишком поздно: На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Reuters: в конгрессе США слишком поздно одобрили выделение помощи Украине
23 апреля 2024, 06:39

Фото: istock / Andrii Atanov

Палата представителей конгресса Соединённых Штатов слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. За время принятия решений обстановка на поле боя сильно изменилась не в пользу ВСУ. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters.
«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — сказано в публикации.
Помимо того, как утверждают опрошенные информагентством специалисты, нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь.

В материале отметили, что после 2024 года Украина столкнется с неопределенностью. К ним относятся возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа, высказывающего скептицизм касательно объемов помощи Киеву.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что США выделяют деньги на построение тирании на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Трамп называл Украину «частью России» и «полной ужасных людей»
WSJ: Трамп в беседах с европейскими лидерами называл Украину частью России
23 апреля 2024, 04:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе разговора с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Как утверждают американские чиновники, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Помимо этого, источники отметили, что экс-хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.

Также на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину страной, «полной ужасных людей», отмечает информагентство.

До этого сообщалось, что Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США выделяют деньги на построение тирании на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
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#украина
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Карлсон считает, что США финансируют построение тирании на Украине
Журналист Карлсон: США выделяют деньги на построение тирании на Украине
23 апреля 2024, 04:35

фото: сайт Кремля

Американский тележурналист Такер Карлсон обвинил американских властей в финансирование тирании на Украине, где «нет даже намека на демократию». Об этом он заявил на видео, размещенном в социальной сети X.
«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно?», — возмутился Карлсон.
Журналист назвал постыдным тот факт, что Вашингтон финансирует страну, руководство которого «преследует христиан». Такер Карлсон также призвал законодателей США выступить против гонений на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал вскоре выделить Киеву пакет помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#церковь
#журналист
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#финансирование
#украина
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Британия выделит Украине крупнейший пакет помощи за время СВО
Guardian: Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов
23 апреля 2024, 03:20

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине наиболее крупных пакет поддержки на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов). Об этом информирует издание Guardian.
«Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине... Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — указано в публикации.
Стоит обратить внимание на то, что финансы на указанные цели Лондон собирается взять из резервных фондов, которые были созданы для того, чтобы снабжать Украину снарядами и комплексами ПВО.

Ранее Макгрегор экс-советник Пентагона полковник Дуглас заявил, что Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#финансирование
#финансы
#оборудование
#министр
#пво
#украина
#великобритания
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Госдеп обвинил Украину за похищения, пытки и незаконные аресты
Госдеп: на Украине были случаи похищений, незаконных арестов и пыток
23 апреля 2024, 02:03

Фото: istock / sandsun

На Украине замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных. Об этом говорится в ежегодном докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года.
В докладе отмечается, что речь идет о нарушениях прав человека на территориях, подконтрольных Киеву на конец 2023 года. Среди зарегистрированных проблем — похищения, жестокое обращение, опасные условия в тюрьмах, произвольные аресты и задержания.

Также присутствуют вопросы, связанные с независимостью судебной системы и ограничения свободы слова, в том числе свободы прессы.

Ранее сообщалось, что украинских мужчин призывного возраста оставили без консульских услуг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#нарушения
#ограничения
#украина
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В КНДР проведены ядерные учения
КНДР провела первые комплексные учения по нанесению ядерного контрудара
23 апреля 2024, 01:47

Фото: istock / DedMityay

В Северной Корее провели первые тактические учения, которые имитируют ядерную контратаку с использованием «сверхбольших» систем залпового огня. Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на северокорейскую газету «Нодон синмун».
Стоит отметить, что в ходе учений задействовали системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога».

Ранее генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила КНДР протест из-за ракетных испытаний, которые Северная Корея провела 22 апреля. Как утверждает Хаяси, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 250 километров, достигнув высоты полета в 50 километров, после чего упала за пределами Японии.

До этого сообщалось что, КНДР испытала новую зенитную ракету. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кндр
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«Все кончено»: в США рассказали о сигнале, направленном Москве
Макгрегор: Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы
23 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Sven Loeffler

Решением выделить финансы Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении Киеву практически 61 миллиарда долларов. Затем документ был направлен на рассмотрение в сенате.

Помимо этого, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит США.

«Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва», — заявил бывший советник.
Как считает аналитик, нынешнее руководство Штатов отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на условиях Америки. Вашингтон, по мнению эксперта, будет говорить с Москвой только тогда, когда россияне «опустят оружие» и согласятся со всем, что потребуют американцы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о выделении США военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#интервью
#финансирование
#россия
#украина
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Pronews: Афины могут передать Киеву ЗРК Patriot под гарантии и за деньги США
23 апреля 2024, 00:21

Фото: istock / maksicfoto

Греция, возможно, передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 в случае предоставления Соединенными Штатами финансовой компенсации и гарантий того, что Турция не нападет на Грецию. Об этом информирует греческий портал Pronews.
По данным издания, речь идет об отправке одной батареи, после чего, возможно, будет передана и вторая. Источники в правительстве отмечают, что США на весь период передачи ЗРК Patriot предоставили «гарантии» безопасности Греции от угрозы со стороны Турции, не поясняя, что имеется в виду.

Сообщается, что Штаты предоставят замену ЗРК Patriot, если батареи будут уничтожены. Кроме того, Греция получит деньги из пакета в 61 миллиард долларов, который будет передан Киеву.

Ранее сообщалось, что в Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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США пообещали Украине новый пакет военной помощи
Байден в разговоре с Зеленским пообещал вскоре выделить Украине пакет помощи
22 апреля 2024, 23:38

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные Белого дома.
«Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности», — написал украинский лидер в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что первоначально американские власти будут стремиться к тому, чтобы Украина могла обеспечить «свои неотлагательные потребности» в противовоздушной обороне.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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