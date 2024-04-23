Дуда сделал дерзкое заявление о России

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия могла заместить ядерное оружие в Калининградской области. Об этом польский лидер сказал в интервью изданию Fakt, не приведя доказательств своих слов.
«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — заявил польский президент журналистам.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, заявил, что в случае реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
Ранее сообщалось, что в Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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