МИД Польши: Украина пообещала дать разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Украины пообещали Польше дать разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской резни, передало ТАСС.
По словам главы Министерства иностранных дел Польши, Киев объявил, что нет никаких преград для проведения государственными институтами Польши и частными субъектами при взаимодействии с компетентными структурами Украины поисковых работ и эксгумаций.
В рамках переговоров с Сикорским Андрей Сибига обратил внимание, что обе стороны прорабатывают аспекты предстоящих работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни на уровне рабочих групп.
Ещё в начале ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания Киева. Тогда Сикорский заявлял, что Польша готова провести работы за свой счет, но для этого требуется согласие украинской стороны.
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В рамках переговоров с Сикорским Андрей Сибига обратил внимание, что обе стороны прорабатывают аспекты предстоящих работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни на уровне рабочих групп.
Ещё в начале ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания Киева. Тогда Сикорский заявлял, что Польша готова провести работы за свой счет, но для этого требуется согласие украинской стороны.
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Ольга Енгалычева