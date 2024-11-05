Польский министр выразил недовольство позицией Украины по вопросу эксгумации

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания украинской стороны.
«Я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет,» — заявил Сикорский на TVN.
Сикорский подчеркнул, что Польша готова провести работы за свой счет, и для этого требуется лишь согласие Украины.
Волынская резня остается одним из наиболее острых вопросов в отношениях между странами.
Польша признала 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного сторонниками ОУН-УПА* в 1939–1945 годах против польского населения.
Украина, со своей стороны, в 2017 году ввела мораторий на эксгумацию, требуя восстановления памятника УПА* в Грушовичах, который был снесен в Польше. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности содействовать разрешению этого вопроса.
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*признана экстремистской и запрещена в России
Мария Моисеева