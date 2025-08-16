В Польше рассказали о решающей фазе «игры за будущее Украины»
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что борьба за будущее Украины перешла в решающую стадию.
Свой комментарий по итогам встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — он опубликовал в соцсетях.
По словам Туска, на карту поставлены не только будущее Украины, но и безопасность Польши и всей Европы, поэтому сейчас особенно важно сохранить единство Запада. Он также отметил, что Путин на встрече с Трампом вновь показал себя как умный игрок.
Ранее лидеры стран Европейского союза опубликовали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором изложили свои требования по урегулированию на Украине.
