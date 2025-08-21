Боец ВСУ раскритиковал подготовку украинских военных в Польше

21 августа 2025, 07:27

Фото: iStock/standret

Бывший солдат Вооруженных сил Украины и боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Щука выразил недовольство качеством подготовки украинских военнослужащих, проходивших обучение под руководством польских инструкторов. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.





Он отметил, что несмотря на усилия инструкторов, обучение не соответствовало реальным задачам, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте. По словам Щуки, подготовка была сосредоточена на штурме окопов, тогда как в действительности военнослужащим приходилось удерживать позиции из подвалов. Он подчеркнул, что не было должного внимания к использованию современных технологий, таких как дроны, которые играют ключевую роль в современных боевых действиях.





«Польские инструкторы пытались готовить, но их подход не учитывал реальность войны в Украине. Уровень подготовки солдат оказался низким, и за 45 дней обучения они не получили необходимых навыков», — заявил Щука.