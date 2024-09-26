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Версия подконтрольны США и Великобритании структур и средств массовой информации о том, что «Северные потоки» самостоятельно взорвали украинские экстремисты, уже навязана Германии в качестве основной. Однако она не выдерживает никакой критики.
Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве заявили, что располагают надёжными сведениями о том, что накануне очередной годовщины взрывов на газопроводах США и Великобритания приняли решение о реализации дезинформационной кампании для прикрытия истинной цели диверсии и её организаторов.
По данным СВР, следственным органам Германии сфабрикованная версия навязана в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном темпе завершить расследование терактов до конца года и списать всё на «ненавидящих Россию украинских экстремистов» и вывести из-под удара причастных к взрывам англосаксов.
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