МИД прокомментировал объявление генсека ООН персоной нон грата

Фото: официальный сайт МИД РФ
Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата властями Израиля не поможет делу мира. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, объявлять персоной нон грата является суверенным правом каждого государства. При этом официальный представитель российского МИД отметила, что это не поможет разрешению конфликта.
Виновником сложившейся ситуации, по ее мнению, являются Соединенные Штаты. Захарова указала, что именно Вашингтон заблокировал несколько проектов Совбеза ООН, которые были направлены на урегулирование палестино-израильского конфликта.
Напомним, сегодня, 2 октября, глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Виновником сложившейся ситуации, по ее мнению, являются Соединенные Штаты. Захарова указала, что именно Вашингтон заблокировал несколько проектов Совбеза ООН, которые были направлены на урегулирование палестино-израильского конфликта.
Напомним, сегодня, 2 октября, глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова