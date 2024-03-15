МИД проверяет международные соглашения на соответствие интересам России

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МИД РФ работает над проверкой соответствия заключённых в прошлом году международных соглашений интересам страны. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
Он подчеркнул, что МИД – не единственное министерство, которое ведёт такую работу. Другие ведомства работают в согласованном режиме, чтобы при необходимости предпринять совместные действия.
Вопрос пересмотра соглашений стал актуален с точки зрения взаимосвязи прошлого и текущей мировой ситуации.
В настоящее время необходимо проанализировать подписанные ранее договоры на соответствие интересам России, которую ряд стран пытается изолировать на международной арене.
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Вопрос пересмотра соглашений стал актуален с точки зрения взаимосвязи прошлого и текущей мировой ситуации.
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Анастасия Чинкова