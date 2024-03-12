Посла Швейцарии вызвали в МИД из-за конфискации государственных активов России

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Ланг 12 марта экстренно вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест из-за решения парламента Швейцарии выработать механизма конфискации российских активов, сказано в сообщении министерства.
Швейцарский парламент решил инициировать выработку юридических основ для конфискации российских государственных активов. Россия в свою очередь увидела под такими действиями грубое нарушение норм международного права в отношении государственного иммунитета. Послу объяснили: если Швейцария исполнит этот замысел, ответ от российской стороны не заставит себя ждать.
В Кремле ранее неоднократно заявляли, что любые попытки изъятия активов России незаконны, а Москва примет меры по защите своих интересов.
Тем не менее, власти Евросоюза настаивают, чтобы к июлю 2024 года Киев получил первую прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.
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«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного «репарационного механизма» будет являться ни чем иным, как воровством на государственном уровне», — заявили в МИД.
Тем не менее, власти Евросоюза настаивают, чтобы к июлю 2024 года Киев получил первую прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.
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Мария Федоровцева