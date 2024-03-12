МИД РФ: более 300 прибалтийских политиков больше не смогут въезжать в Россию

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МИД России запретил 347 публичным лицам стран Прибалтики въезжать в Россию из-за их антироссийских действий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что речь идёт о ряде политических и общественных деятелей и журналистов из Литвы, Латвии и Эстонии.
Причиной внесения этих лиц в список МИД РФ послужили антироссийские санкции, героизация нацизма, а также действия, направленные против русскоязычного населения этих стран.
В МИД также добавили, что были введены меры в отношении лиц, которые причастны к поставкам вооружения Киеву и ведению преступной линии властями стран.
В ведомстве подчеркнули, что могут в любой момент дополнить этот список.
Уточним, что в перечне фигурируют глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, бывший президент Латвии Эгилс Левитс и глава МИД Эстонии Маргус Цахкне.
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Причиной внесения этих лиц в список МИД РФ послужили антироссийские санкции, героизация нацизма, а также действия, направленные против русскоязычного населения этих стран.
В ведомстве подчеркнули, что могут в любой момент дополнить этот список.
Уточним, что в перечне фигурируют глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, бывший президент Латвии Эгилс Левитс и глава МИД Эстонии Маргус Цахкне.
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Анастасия Чинкова