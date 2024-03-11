Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в Приднестровье

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МИД Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за открытия в непризнанной Приднестровской Молдавской республике избирательных участков для голосования на предстоящих выборах президента России. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе встречи российскому дипломату было выражено неодобрение в связи с решением властей открыть избирательные участки в Приднестровье.
Васнецов посетит молдавское внешнеполитическое ведомство во вторник, 12 марта.
Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны не разрешат России проводить свои президентские выборы на территории Приднестровья. Он призвал российских властей прислушаться, «иначе мы (власти Молдавии - ред.) можем что-то сделать».
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Васнецов посетит молдавское внешнеполитическое ведомство во вторник, 12 марта.
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Анастасия Чинкова