МИД РБ вызвал временную поверенную в делах Украины из-за ситуации с дронами ВСУ

Фото: istockphoto/Derek Brumby
В МИД РБ вызвали временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш, заявив ей протест из-за нарушения белорусской границы беспилотниками ВСУ. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РБ.
«Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе», — сказано в публикации.Временная поверенная предупреждена, что если подобные ситуации повторятся, то РБ может ответить, чтобы защитить собственную территорию. Кроме того, в МИД РБ будет поставлен вопрос о том, насколько целесообразно присутствие украинского диппредставительства в Минске.
Читайте также:
Лукашенко собирается приехать на границу с Украиной
РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины
В Минске заявили, что Украина пытается вовлечь РБ в конфликт
Никита Кротов