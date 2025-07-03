В МИД Армении заявили о желании страны стать полноправным членом ШОС
Армения пожелала стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в армянском МИД в четверг, 3 июля.
«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — сказано в публикации министерства.Несколько лет назад республика оформила статус партнера по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум был подписан в 2016 году между тогдашними генсеком организации Рашидом Алимовым и главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. Уточнялось, что документ позволил перевести взаимодействие республики и ШОС на новый уровень, заложив соответствующую правовую основу.