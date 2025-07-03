DM: прекращение Трампом космической программы станет еще одним ударом по Маску
В свете недавних политических решений, американский предприниматель Илон Маск может столкнуться с новыми трудностями в своих амбициозных планах по переселению на Марс. Как сообщает британское издание Daily Mail, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает перераспределение средств NASA в пользу программы «Артемида», целью которой является возобновление полетов на Луну и создание постоянного присутствия американских космонавтов на её поверхности.
По информации издания, если Трамп подпишет новый законопроект, большая часть выделенных средств будет направлена на финансирование системы космических запусков (SLS), использующей одноразовые ракеты для отправки аппаратов «Артемида» на Луну. Это решение вызывает обеспокоенность у Маска, который активно продвигает идею многоразовых ракет для снижения затрат на космические миссии.
Ранее миллиардер смог убедить Трампа пересмотреть подход к ракетам SLS, предложив сократить бюджет NASA и заменить эти носители после 2027 года. Однако новый мегазаконопроект, поддерживаемый республиканцами, изменил приоритеты космических миссий, оставив мечты Маска о пилотируемой миссии на Марс под вопросом.
Таким образом, перераспределение финансирования космических программ может оказать значительное влияние на будущее как NASA, так и частных компаний, стремящихся к освоению других планет.
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