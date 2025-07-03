DM: прекращение Трампом космической программы станет еще одним ударом по Маску

03 июля 2025, 07:14

Фото: iStock/Alones Creative

В свете недавних политических решений, американский предприниматель Илон Маск может столкнуться с новыми трудностями в своих амбициозных планах по переселению на Марс. Как сообщает британское издание Daily Mail, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает перераспределение средств NASA в пользу программы «Артемида», целью которой является возобновление полетов на Луну и создание постоянного присутствия американских космонавтов на её поверхности.