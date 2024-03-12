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Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, сообщает интернет-издание EurAsia Daily.
Россия возбудила уголовные дела в отношении более чем 50 европейских чиновников, политиков и общественных деятелей по причине их ответственности за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам.
Ранее представитель МИД России Марина Захарова прокомментировала действия МВД РФ и уточнила, что высокопоставленные чиновники разыскиваются за нарушение статьи 243.4. УК РФ («Уничтожение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества»).
В правоохранительных органах РФ настроены решительно и напоминают всем европейским политикам о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма.
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Ранее представитель МИД России Марина Захарова прокомментировала действия МВД РФ и уточнила, что высокопоставленные чиновники разыскиваются за нарушение статьи 243.4. УК РФ («Уничтожение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества»).
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Мария Федоровцева