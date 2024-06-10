Российский МИД прокомментировал задолженность Армении перед ОДКБ

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ Армении от внесения очередного взноса в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там отметили, что задолженности Еревана по выплатам в бюджет объединения случались и ранее.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и от участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации.
В МИД России пояснили РИА Новости, что это далеко не первое заявление Еревана о «замораживании» своего участия и прекращении финансирования ОДКБ. В тех случаях возникающие финансовые проблемы решались за счёт имеющихся резервов, а должники затем погашали задолженности. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что долевой взнос Армении в бюджет ОДКБ в 2024 году был определён в размере 53,22 миллиона рублей.
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Александр Бойцов