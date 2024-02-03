МИД РФ добивается рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке по линии Совбеза ООН

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Россия решительно осуждает ничем не оправданный акт американо-британской агрессии против суверенных государств Ирака и Сирии. Москва намерена добиваться срочного рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке на заседании Совета безопасности ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала удары США по объектам в Сирии и Ираке, назвав их «миропорядком, основанным на правилах». Она напомнила, что Вашингтон утверждал, будто согласовывал нанесение ударов с Багдадом, что было решительно опровергнуто иракской стороной. Временному поверенному США в Багдаде была вручена нота протеста по поводу американских авиаударов.
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