МИД РФ эвакуирует семьи российских дипломатов из Венесуэлы
Министерство иностранных дел России начало эвакуацию членов семей российских дипломатов, находящихся в Венесуэле. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на европейскую разведку.
Утверждается, что из страны пока вывозят только женщин и детей. По данным издания, МИД России оценивает ситуацию в Венесуэле «в очень мрачных тонах». Официальных комментариев от Белого дома и Кремля по этому поводу не поступало.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль ранее заявил, что провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам дипломата, Москва выразила Каракасу поддержку в связи с объявленной президентом США Дональдом Трампом блокадой нефтяных танкеров, находящихся под санкциями.
Читайте также: