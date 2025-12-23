23 декабря 2025, 00:23

AP: МИД РФ эвакуирует семьи российских дипломатов из Венесуэлы

Фото: iStock/Mordolff

Министерство иностранных дел России начало эвакуацию членов семей российских дипломатов, находящихся в Венесуэле. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на европейскую разведку.