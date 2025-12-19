В США высказались об эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы

19 декабря 2025, 21:35

Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не обеспокоен возможной эскалацией в отношениях с Москвой из-за ситуации в Венесуэле. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляцию которой ведет агентство Associated Press.





Американский политик также отметил, что США всегда ожидали от России риторической поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он добавил, что в настоящее время, по наблюдениям Вашингтона, Москва полностью сосредоточена на Украине.

«Мы не обеспокоены возможной эскалацией со стороны России в связи с Венесуэлой, — сказал Рубио.