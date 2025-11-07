МИД РФ: Россия внимательно отслеживает планы США по военной операции в Нигерии

07 ноября 2025, 14:26

Захарова призвала США соблюдать международное право в Нигерии

Фото: Istock / Wavebreakmedia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за сообщениями о возможной военной операции США в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.