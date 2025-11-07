МИД РФ: Россия внимательно отслеживает планы США по военной операции в Нигерии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за сообщениями о возможной военной операции США в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что Россия призывает Вашингтон к строгому соблюдению норм международного права.
По данным NYT от 6 ноября, африканское командование Вооружённых сил США (АФРИКОМ) разработало по поручению Пентагона три возможных сценария действий для защиты христиан в Нигерии. Ранее президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовиться к возможному военному вмешательству для обеспечения безопасности христиан от атак исламских боевиков.
Захарова отметила, что Россия отслеживает развитие ситуации и её потенциальные последствия, подчёркивая важность международного права в подобных вопросах.
