«Хотят нас отжать»: Россия и США могут ситуативно сотрудничать по экономическим вопросам

07 ноября 2025, 14:30

Биричевский: несмотря на разногласия, Москва и Вашингтон готовы к кооперации

Дмитрий Биричевский (Фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Россия и США могут «ситуативно» взаимодействовать по экономическим вопросам, несмотря на существующие разногласия, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом сообщает РИА Новости.





По его словам, интересы Москвы и Вашингтона в сфере энергетики «далеко не совпадают», а США стремятся ограничить присутствие России на международных рынках.





«Американцы действительно хотят нас отовсюду отжать. И с европейского рынка, они угрожают Китаю, Индии, другим странам, чтобы они не покупали российские нефть и газ», — отметил дипломат.