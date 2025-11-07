«Хотят нас отжать»: Россия и США могут ситуативно сотрудничать по экономическим вопросам
Биричевский: несмотря на разногласия, Москва и Вашингтон готовы к кооперации
Россия и США могут «ситуативно» взаимодействовать по экономическим вопросам, несмотря на существующие разногласия, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, интересы Москвы и Вашингтона в сфере энергетики «далеко не совпадают», а США стремятся ограничить присутствие России на международных рынках.
«Американцы действительно хотят нас отовсюду отжать. И с европейского рынка, они угрожают Китаю, Индии, другим странам, чтобы они не покупали российские нефть и газ», — отметил дипломат.Биричевский подчеркнул, что подобные разногласия не исключают возможности кооперации в отдельных экономических вопросах, когда это отвечает интересам обеих сторон.