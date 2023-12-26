Раскрыты страны-лидеры по турпотоку в Россию

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Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что странами-лидерами по туристическому потоку в Россию стали Индия, Китай и ряд европейских государств. Об этом пишет РИА Новости.
Кондратьев отметил, что главный партнёр Российской Федерации в области туризма — Китай.
При этом чиновник не стал уточнять, из каких именно стран Европы прибывает больше всего путешественников.
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«С 1 августа была запущена электронная виза, и 50% всех таких разрешений на въезд оформили граждане КНР. Ключевые партнеры — это и граждане Индии, и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян