МИД РФ: Идея совместного контроля над Запорожской АЭС является абсурдной

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Москва полностью исключает возможность передачи Запорожской атомной электростанции Украине. Так же как и передачу контроля над ней какой-либо третьей стороне.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что возвращение ЗАЭС в российскую атомную отрасль — уже давно свершившийся факт. Международному сообществу остаётся только эту очевидную вещь признать.
Отмечается, что необходимость такого заявления возникла в связи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможной передачи Запорожской АЭС Украине либо передачи станции под совместный контроль Киева и Вашингтона, неких международных организаций.
Идея участия третьих стран или международных институтов в управлении ЗАЭС является абсурдной, заключили в российском дипломатическом ведомстве.
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«Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — подчеркнули в МИД.
Отмечается, что необходимость такого заявления возникла в связи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможной передачи Запорожской АЭС Украине либо передачи станции под совместный контроль Киева и Вашингтона, неких международных организаций.
Идея участия третьих стран или международных институтов в управлении ЗАЭС является абсурдной, заключили в российском дипломатическом ведомстве.
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Александр Бойцов