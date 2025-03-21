США хотят «прибрать к рукам» Запорожскую АЭС: где она находится, кто ее построил, и зачем нужна Вашингтону

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Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, которая с 1980-х годов играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Однако в последние годы станция оказалась в центре политических и военных конфликтов, став объектом борьбы за контроль.
Вокруг нее ходит множество слухов, в том числе о том, что США хотят взять ЗАЭС под свой контроль. «Радио 1» расскажет, как она работает, кому принадлежит и почему вокруг неё кипят международные споры.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — крупнейшая атомная электростанция Европы и одна из самых мощных в мире. Она состоит из шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, общей мощностью 6000 МВт.
Запорожская АЭС играет ключевую роль в энергосистеме региона, обеспечивая электричеством миллионы людей и крупнейшие промышленные предприятия.
В 1978 году в СССР приняли решение о строительстве Запорожской АЭС, а рядом основали город Энергодар. В 1981 году заложили первый энергоблок, а к 1987-му запустили четыре реактора ВВЭР-1000 мощностью 4000 МВт.
В 1989 году ввели пятый блок, но из-за моратория на новые АЭС строительство шестого заморозили. В 1993 году мораторий сняли, и в 1995-м шестой энергоблок подключили к сети. В 1996 году станция перешла под управление «Энергоатома», а в 2000-х на ней внедрили систему радиационного контроля.
ЗАЭС расположена в юго-восточной части Украины, в Запорожской области, рядом с городом Энергодар. Станция построена на берегу Каховского водохранилища, что обеспечивает её реакторам необходимое охлаждение.
Энергодар изначально был создан как город-спутник АЭС, где проживают работники станции и их семьи.
Запорожская АЭС — абсолютный лидер по мощности среди атомных станций Европы.
До 2022 года Запорожская АЭС находилась в ведении украинской компании «Энергоатом». Однако 4 марта 2022 года станция перешла под контроль российских сил, что вызвало международный резонанс.
Сейчас станция остаётся объектом споров и обсуждений на международной арене.
Согласно данным Financial Times (FT), ссылающимся на высокопоставленные источники в украинском правительстве, США намерены установить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) для освоения месторождений редкоземельных металлов.
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Что такое Запорожская АЭС
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — крупнейшая атомная электростанция Европы и одна из самых мощных в мире. Она состоит из шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, общей мощностью 6000 МВт.
Запорожская АЭС играет ключевую роль в энергосистеме региона, обеспечивая электричеством миллионы людей и крупнейшие промышленные предприятия.
В 1978 году в СССР приняли решение о строительстве Запорожской АЭС, а рядом основали город Энергодар. В 1981 году заложили первый энергоблок, а к 1987-му запустили четыре реактора ВВЭР-1000 мощностью 4000 МВт.
В 1989 году ввели пятый блок, но из-за моратория на новые АЭС строительство шестого заморозили. В 1993 году мораторий сняли, и в 1995-м шестой энергоблок подключили к сети. В 1996 году станция перешла под управление «Энергоатома», а в 2000-х на ней внедрили систему радиационного контроля.
Где находится Запорожская АЭС
ЗАЭС расположена в юго-восточной части Украины, в Запорожской области, рядом с городом Энергодар. Станция построена на берегу Каховского водохранилища, что обеспечивает её реакторам необходимое охлаждение.
Энергодар изначально был создан как город-спутник АЭС, где проживают работники станции и их семьи.
Мощность ЗАЭС
Запорожская АЭС — абсолютный лидер по мощности среди атомных станций Европы.
- общая мощность: 6000 МВт;
- среднегодовая выработка: 40–42 млрд кВт·ч;
- доля в энергосистеме Украины: около 21% от всей выработки электроэнергии;
- обеспечение населения: электричеством снабжаются до 10 миллионов человек.
Кому принадлежит Запорожская АЭС
До 2022 года Запорожская АЭС находилась в ведении украинской компании «Энергоатом». Однако 4 марта 2022 года станция перешла под контроль российских сил, что вызвало международный резонанс.
Сейчас станция остаётся объектом споров и обсуждений на международной арене.
Почему США хотят забрать ЗАЭС
Согласно данным Financial Times (FT), ссылающимся на высокопоставленные источники в украинском правительстве, США намерены установить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) для освоения месторождений редкоземельных металлов.
«Администрация Трампа может стремиться использовать атомную станцию для извлечения редких и стратегически важных минералов, находящихся в распоряжении Украины», — говорится в статье.
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Дайана Хусинова