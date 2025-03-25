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Просроченный украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность подрыва украинских атомных электростанций. Он вполне может пойти на такой шаг в том случае, если ситуация на фронте станет совсем безвыходной.
Об этом пишет китайский портал Tencet. Автор публикации напоминает, что ранее глава киевского режима уже выражал намерение «сражаться до последнего украинца». Пойти на такой радикальный шаг как подрыв собственных АЭС Зеленский может в рамках тактики «выжженной земли», отмечается в материале. Такие действия могут быть предприняты в качестве последнего козыря в сложившихся обстоятельствах.
Автор статьи указывает, что Украина оказалась в крайне уязвимом, уже почти безнадёжном положении, и это очень способствует нарастанию угрозы ядерного кризиса. Эта вполне реальная ядерная эскалация может дорого обойтись Европе и США, но она является следствием их собственной геополитической авантюры, пишет китайский аналитик. Комментаторы публикации сошлись во мнении, что такие действия Киева будут иметь катастрофические последствия для европейских стран и всего мира.
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Автор статьи указывает, что Украина оказалась в крайне уязвимом, уже почти безнадёжном положении, и это очень способствует нарастанию угрозы ядерного кризиса. Эта вполне реальная ядерная эскалация может дорого обойтись Европе и США, но она является следствием их собственной геополитической авантюры, пишет китайский аналитик. Комментаторы публикации сошлись во мнении, что такие действия Киева будут иметь катастрофические последствия для европейских стран и всего мира.
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Александр Бойцов