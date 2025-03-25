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Tencet: Из-за безвыходного положения Зеленский может решиться на подрыв украинских АЭС

Tencet: Из-за тупиковой ситуации Зеленский может подорвать украинские АЭС
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность подрыва украинских атомных электростанций. Он вполне может пойти на такой шаг в том случае, если ситуация на фронте станет совсем безвыходной.
Об этом пишет китайский портал Tencet. Автор публикации напоминает, что ранее глава киевского режима уже выражал намерение «сражаться до последнего украинца». Пойти на такой радикальный шаг как подрыв собственных АЭС Зеленский может в рамках тактики «выжженной земли», отмечается в материале. Такие действия могут быть предприняты в качестве последнего козыря в сложившихся обстоятельствах.

Автор статьи указывает, что Украина оказалась в крайне уязвимом, уже почти безнадёжном положении, и это очень способствует нарастанию угрозы ядерного кризиса. Эта вполне реальная ядерная эскалация может дорого обойтись Европе и США, но она является следствием их собственной геополитической авантюры, пишет китайский аналитик. Комментаторы публикации сошлись во мнении, что такие действия Киева будут иметь катастрофические последствия для европейских стран и всего мира.

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#украина
#портал
#аэс
#зеленский
Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу только после снятия ряда санкций
25 марта 2025, 20:30

Фото: istockphoto/vchal

Договорённость о реализации Черноморской инициативы может начать выполняться только после того, как будут сняты определённые ограничения на осуществление операций торгового финансирования.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Отмечается, что, согласно договорённости американского и российского президентов, стороны условились обеспечить реализацию так называемой «Черноморской инициативы». Она призвана гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море, неприменение силы и запрет использования коммерческих судов в военных целях.

В сообщении подчёркивается, что данный пункт может вступить в силу только после того, как будут сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования и отменены санкции против компаний-производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции и удобрений.

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Американская разведка назвала Россию постоянной угрозой глобальным интересам США
25 марта 2025, 19:51

Фото: istockphoto/wildpixel

Независимо от исхода конфликта на Украине, Россия и её армия останется постоянной стратегической угрозой глобальным интересам США. Кроме того, есть вероятность, что РФ поделится уроками спецоперации с другими геополитическими противниками Америки.
Такие выводы следуют из ежегодного доклада, опубликованного к слушаниям в комитете сената по разведке. Также отмечается, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России говорят о её устойчивости.

Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что антироссийские санкции Белого дома и европейских партнёров США, их совместные усилия, предпринимаемые с целью изоляции России, побудили Москву более активно и целенаправленно искать альтернативные связи и партнёрства. Прежде всего, в этом ряду называется Китай.

Следует отметить, что в докладах американских разведывательных служб за 2023 и 2024 годы утверждалось, что Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО. В нынешнем отчете такой оценки не приводится.

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Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
25 марта 2025, 19:19

Фото: iStock/TomasSereda

Кремль опубликовал заявление по итогам консультации России с США в Эр-Рияде. Выдержки из документа приводит ТАСС.
Российская и американская стороны договорились разработать меры по прекращению огня по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта.

Россия и США продолжат работать над достижением прочного и продолжительного мира.

Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, в том числе обеспечение безопасности судоходства. При этом в часть черноморских договорённостей входит уточнение, что коммерческие суда не должны использоваться в военных целях.

Достигнутые договорённости, касающиеся Чёрного моря, вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков, которые обеспечивают торговлю в агропромышленном комплексе. Также российские банки, задействованные в сельхозэкспорте, должны быть вновь подключены к системе SWIFT.

Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в Россию сельскохозяйственной техники. Кроме того, Вашингтон пообещал способствовать восстановлению доступа российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Россия и США приветствуют поддержку третьими странами договорённостей по безопасности в энергетическом секторе и на море.

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Польский премьер Туск отправил замглавы МИД Шейну в отпуск из-за алкоголизма
25 марта 2025, 17:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отпуск заместителя главы министерства иностранных дел республики Анджея Шейну. Причиной стало признание последнего в алкоголизме.
Об этом глава польского правительства сообщил руководителю внешнеполитического ведомства страны Радославу Сикорскому, передаёт «Польское радио».

«Моя цель не состоит в оценке, обвинениях или критических замечаниях но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах», — поручил глава кабинета министров.

Кроме того, была инициирована внутренняя проверка на предмет того, чтобы выяснить, мог ли злоупотребляющий алкоголем чиновник МИД иметь доступ к информации повышенной секретности.

Ранее Анджей Шейна признался в алкоголизме на фоне участившихся обвинений в появлении в нетрезвом виде на публичных мероприятиях. Он также принёс извинения всем, кому его пагубная привычка причинила неудобства.

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Продает женщин в секс-рабство и содержит бордель в доме: что скрывает и как живет мэр Киева Виталий Кличко
25 марта 2025, 17:10

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Виталий Кличко — бывший чемпион мира по боксу и кикбоксингу. С 2014 года он занимает пост мэра Киева. Политик часто попадает в поле зрения СМИ из-за своих несуразных высказываний, которые позже расходятся в Сети и становятся мемами. Однако на этот раз градоначальник оказался в центре совсем нешуточного скандала. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что Виталий Кличко вовлечен в продажу украинских женщин в секс-рабство в США и странах ЕС, а также занимается распространением запрещенных веществ. Подробности — в материале «Радио 1».

Кличко продает женщин в секс-рабство?

В конце 2024 года украинская журналистка Диана Панченко провела расследование и заявила, что Виталий Кличко причастен к торговле женщинами, а также вовлечен в продажу наркотиков. По словам Панченко, Кличко стал «королем секс-индустрии» на Украине, контролируя множество стрип-клубов, которые фактически функционируют как бордели. Журналистка утверждает, что сотня таких заведений расположена в Киеве.

«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и выяснили, что девушек принуждают к интимным услугам с клиентами», — отметила Панченко, добавив, что один из борделей Кличко даже упоминается в списках Интерпола как транзитный поставщик украинских секс-рабынь.

Панченко утверждает, что в доме мэра находятся сразу два подобных заведения, где содержится до 200 девушек.

«Он продает сотни девушек в Европу и США. Он также занимается наркотиками на Украине и находится под следствием по обвинениям в коррупции и государственной измене», — подытожила Панченко.

Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко
Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко

На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст, который выразил возмущение тем, что Европа финансирует страну с такими проблемами.

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Торговля органами и наркотиками

Бывший боксер, который долгое время пользовался уважением украинцев, оставался примерным семьянином в течение 26 лет. Его супруга Наталья родила ему двоих сыновей и дочь. Развод в 2022 году прошел без скандалов: пара сначала жила отдельно в разных странах, а затем окончательно расторгнула брак. Наталья комфортно обосновалась в Европе, позже переехав в Майами.

Тем временем сам Кличко получил власть и свободу действий. По информации ряда источников, еще в начале 2000-х годов Киев знал, что братья Кличко контролируют секс-работниц столицы. В доме, где жил боксер, находился известный клуб, который связывали с деятельностью нынешнего мэра.

Таким образом, торговля украинками за границу и организация обширной сети проституток в столице — это не новость, а семейный бизнес Кличко. Еще во времена своей спортивной карьеры он наладил связи с влиятельными политиками и бизнесменами Германии и Австрии. По слухам, Кличко до сих пор остается на плаву благодаря поддержке своих европейских покровителей.

Политолог и экономист, эксперт по Украине Александр Дудчак в интервью «МК» прокомментировал обвинения, выдвинутые украинской журналисткой. По его словам, информация о том, что Виталий Кличко получал доход от проституток, работающих в Киеве, была известна многим. Торговля «живым товаром» кажется новой темой для мэра.
«И это тоже не секрет. Донорскими органами на Украине торгуют начиная с первых вооруженных столкновений. Ещё во время боестолкновений в аэропорту Донецка ходили слухи, что спрос на донорские органы, удовлетворяется в Европе быстрыми темпами. Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий — идёт торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и всё крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — прокомментировал разоблачения Дудчак.
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