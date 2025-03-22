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Запорожская атомная электростанция принадлежит только и исключительно России. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Таким образом она прокомментировала заявления о возможной передаче украинским руководством контроля над ЗАЭС администрации президента США Дональда Трампа. Электростанция находится в правовом поле и собственности России, подчеркнула спикер ЗАЭС.
Она также напомнила о существовании экономического аспекта вопроса. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за эксплуатацию станции отвечает совершенно конкретное акционерное общество, заключила представитель ЗАЭС.
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«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно», — отметила Яшина.
Она также напомнила о существовании экономического аспекта вопроса. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за эксплуатацию станции отвечает совершенно конкретное акционерное общество, заключила представитель ЗАЭС.
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Александр Бойцов