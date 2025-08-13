Советник офиса Зеленского Подоляк: Киев готов обсуждать с РФ воздушное перемирие

13 августа 2025, 11:23

Фото: iStock/FabrikaCr

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией воздушное перемирие, которое может стать начальной фазой для дальнейших переговоров. Об этом пишет газета Corriere della Sera.