Советник офиса Зеленского Подоляк: Киев готов обсуждать с РФ воздушное перемирие
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией воздушное перемирие, которое может стать начальной фазой для дальнейших переговоров. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
По его словам, речь идет о том, чтобы не использовать авиацию, в том числе беспилотные летательные аппараты. Подоляк подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такой вариант и считает его первым шагом к достижению реалистичных условий для переговоров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
