NI: США переброской бомбардировщиков к границе с Россией послали сигнал Кремлю
США послали Кремлю сигнал, перебросив бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию, на границу с Россией. Об этом сообщает The National Interest.
В статье отмечается, что в Кремле, безусловно, заметят, что американские самолёты B-1B Lancer из ВВС США проводят учения с истребителями стран НАТО в этом районе.
Объединённое авиационное командование (AIRCOM) НАТО официально объявило, что три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer США прибыли на авиабазу в Норвегии, которая находится рядом с границей России. Самолёты прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс в штате Техас на авиабазу Эрланд в скандинавской стране.
Читайте также: