МИД РФ: Конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США

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Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая эскалация украинского конфликта могут стать причиной для полного разрыва отношений России с США. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков отметил, что подобные действия не в правилах России. Тем более, что Москва отдаёт себе отчет в том, что именно РФ и США играют центральную роль в поддержании безопасности и стабильности во всём мире. В заключение дипломат указал, что российские власти готовы к любым сценариям дальнейшего развития событий.
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Александр Бойцов