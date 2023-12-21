NYT: США начали срочные переговоры об использовании активов России для Украины

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Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Об этом сообщает New York Times.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».
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Екатерина Коршунова