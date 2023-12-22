В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США в России

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Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит принять решение о конфискации американских активов на территории России. Это стало бы ответной мерой на аналогичные действия США.
В разговоре с РИА Новости Михаил Шеремет отметил, что Вашингтону и его сателлитам следует помнить, что всякое преступное деяние чревато ответными мерами. Парламентарий подчеркнул, что несправедливость и воровство российской государственной собственности в особо крупных размерах вынуждает предпринимать зеркальные меры. Депутат предложил принять решение о конфискации американских активов на территории РФ в случае аналогичных действий со стороны США, подчеркнув, что России просто не оставляют выбора.
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Александр Бойцов