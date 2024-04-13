Нидерланды закроют посольство в Иране

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Власти Нидерландов приняли решение закрыть своё посольство в Тегеране из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем. Об этом сообщили в МИД страны.
Отмечается, что пока посольство в Тегеране и консульство в Эрбиле будут закрыты только в воскресенье в качестве меры предосторожности.
В настоящее время МИД Нидерландов принимает решение об открытии дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник.
Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что израильские войска ударили по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.
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В настоящее время МИД Нидерландов принимает решение об открытии дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник.
Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что израильские войска ударили по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.
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Анастасия Чинкова