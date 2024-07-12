Песков: Турция не может вступить в ШОС, являясь членом НАТО

Фото: Сайт Кремля
Дмитрий Песков отметил, Россия осведомлена о желании Турции вступить в ШОС, но есть противоречия из-за позиции Анкары как члена НАТО по основным вопросам, сообщили в РИА Новости
«Есть некоторые разногласия между обязательствами Турции как члена НАТО и её позицией по основополагающим вопросам, а также с видением, которое закреплено в документах ШОС. Поэтому есть темы для обсуждения», — заявил представитель Кремля.
На пресс-конференции в Вашингтоне 12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет, чтобы его страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он уже обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая и отметил, что Турция сейчас имеет статус наблюдателя в организации.
С 3 по 4 июля в Астане прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором присутствовал Эрдоган. После завершения мероприятия он заявил о намерении Турции вступить в организацию.
Ранее Эрдоган высказывал несогласие с позицией Путина по некоторым вопросам.
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