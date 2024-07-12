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США намерены выделить $24 млн на построение в Киргизии зелёной экономики.
USAID планирует реализовать эту программу в Киргизии в течение пяти лет.
Как передают RT, целью проекта ставится «адаптация и смягчение последствий изменения климата», формирование экономической системы, «которая характеризуется низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».
А доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин допустил, что в будущем экономическая устойчивость будет лежать в тандеме Китай-Россия. В колонке на argumenti.ru специалист добавил, что перспективы и противоречия будут пролегать в союзах Россия-Китай и Китай-США.
Ранее Китай ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний.
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Как передают RT, целью проекта ставится «адаптация и смягчение последствий изменения климата», формирование экономической системы, «которая характеризуется низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».
А доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин допустил, что в будущем экономическая устойчивость будет лежать в тандеме Китай-Россия. В колонке на argumenti.ru специалист добавил, что перспективы и противоречия будут пролегать в союзах Россия-Китай и Китай-США.
Ранее Китай ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний.
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Мелисса Тимофеева