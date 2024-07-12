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В МИДе назвали недостаток в ядерной доктрине России

Рябков: формулировки ядерной доктрины РФ слишком общие
12 июля 2024, 15:43
Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.


Политик сообщил, что помимо иных прочих недостатков СВО показала размытость формулировок в концепциях ядерного сдерживания. По его мнению, в доктрину необходимо внести более точные пункты и избавить их от излишней «генерализации».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная доктрина РФ пока не нуждается в дополнении положением о возможном превентивном ударе. Но он не исключил возможности предусмотреть этот вариант в ответ на агрессию западных стран.

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МИД РФ: Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине
12 июля 2024, 15:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в эфире Первого канала, что Россия не знакома с содержанием «мирного плана» Трампа по урегулированию на Украине.
«К сожалению, нам это неизвестно. МИД внимательно отслеживает публичные заявления Трампа», — поделился Сергей Рябков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп после победы на выборах будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Это он назвал «миротворческой миссией» после поездок в Москву, Киев и Пекин. Позже Трамп заявил, что конфликта на Украине не должно было быть. Он подчеркнул, что необходим мир, поскольку в конфликте погибло слишком много людей.

Ранее американский политик обещал добиться мирного урегулирования конфликта ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план можно рассмотреть, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий. Москва готова к переговорам.

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Песков: Турция не может вступить в ШОС, являясь членом НАТО
12 июля 2024, 15:33

Фото: Сайт Кремля

Дмитрий Песков отметил, Россия осведомлена о желании Турции вступить в ШОС, но есть противоречия из-за позиции Анкары как члена НАТО по основным вопросам, сообщили в РИА Новости
«Есть некоторые разногласия между обязательствами Турции как члена НАТО и её позицией по основополагающим вопросам, а также с видением, которое закреплено в документах ШОС. Поэтому есть темы для обсуждения», — заявил представитель Кремля.

На пресс-конференции в Вашингтоне 12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет, чтобы его страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он уже обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая и отметил, что Турция сейчас имеет статус наблюдателя в организации.

С 3 по 4 июля в Астане прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором присутствовал Эрдоган. После завершения мероприятия он заявил о намерении Турции вступить в организацию.

Ранее Эрдоган высказывал несогласие с позицией Путина по некоторым вопросам.

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Яровая: Связанные с незаконной миграцией преступления могут считаться тяжкими
12 июля 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Преступления, связанные с незаконной миграцией, могут быть отнесены к особо тяжким. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
По её словам, правонарушения, связанные с организацией нелегальной миграции, будут отнесены к особо тяжким. Соответственно, возрастёт ответственность как для тех, кто содействует незаконной миграции, так и для самих нелегалов.

Все формы содействия нелегальной миграции, будь то фиктивная регистрация, подделка документов или организация канала через границу, будут самым серьёзным образом изменены в оценке и последующих санкциях, добавила парламентарий.

Второе направление, по которому работает группа, связано с квалификацией преступлений иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Отсутствие легального статуса станет для них отягчающим обстоятельством, подчеркнула Яровая.

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Москвича, выгнавшего из вагона метро блогершу, оштрафовали на тысячу рублей
Baza: экс-полицейского, выгнавшего из метро блогершу, оштрафовали
12 июля 2024, 15:25

Фото: IStock/spacedrone808

Владимира Сафонова, выгнавшего девушку с короткой прической из вагона метро, оштрафовали на тысячу рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Ранее Сафонов служил в рядах МВД. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф. В вагоне метро он заметил блогершу Анастасию Ермак и ее парня, у девушки были короткие волосы. Экс-полицейскому это не понравилось и он решил что таким образом девушка пропагандирует ЛГБТ* и с использованием нецензурной лексики выгнал их из поезда.

Сам он о содеянном не жалеет, но извиняется перед остальными пассажирами за ругань в общественном месте.

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США намерены «развивать» зелёную экономику в Киргизии
12 июля 2024, 15:20

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

США намерены выделить $24 млн на построение в Киргизии зелёной экономики.
USAID планирует реализовать эту программу в Киргизии в течение пяти лет.

Как передают RT, целью проекта ставится «адаптация и смягчение последствий изменения климата», формирование экономической системы, «которая характеризуется низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».

А доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин допустил, что в будущем экономическая устойчивость будет лежать в тандеме Китай-Россия. В колонке на argumenti.ru специалист добавил, что перспективы и противоречия будут пролегать в союзах Россия-Китай и Китай-США.

Ранее Китай ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний.

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#сша
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#киргизия
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Британский академик Саква призвал отправить миротворцев из Индии на Украину
12 июля 2024, 15:19

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

Почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что вдоль линии соприкосновения, возможно, потребуется развернуть международную мониторинговую миссию. Об этом сообщили в РБК.
По мнению Саквы, миротворцы могут потребоваться в случае достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

«Индийские военнослужащие лучше всего подходят для этой роли, поскольку у них есть опыт участия в подобных операциях и они считаются довольно нейтральными. Сейчас в экспертной среде обсуждается возможность создания буферной зоны на расстоянии 50 км от линии соприкосновения по обе стороны. Все технические детали обсуждаемы, и сейчас важно начать хотя бы «переговоры о переговорах», — отметил академик.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о своей готовности представить план мирного урегулирования конфликта на Украине, который он предложил в 2023 году. План Субианто предусматривает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Также планируется провести референдум на спорных территориях, чтобы определить их принадлежность.

Посол Индонезии призвал официально представить мирную инициативу по Украине, которая может способствовать урегулированию конфликта.

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Китай ввёл санкции против ряда фирм из США из-за продажи оружия Тайваню
12 июля 2024, 15:06

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Китай в пятницу, 12 июля, ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний. Причиной стало то, что эти фирмы продают вооружения Тайваню.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на министерство иностранных дел КНР. В заявлении МИД, в частности, указано, что США недавно вновь заявили о продаже оружия «Тайваньскому региону Китая», что в очередной раз нарушает принцип «одного Китая», который американские власти на словах поддерживают, а также нарушают три совместных американо-китайских коммюнике.

Кроме того, такие действия являются серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Поэтому, руководствуясь законами КНР, власти Китая приняли соответствующие меры в отношении ряда американских компаний и их высшего менеджмента.

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«Это его не красит»: В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине
РБК: Кремль считает высказывания Байдена о Путине неприемлемыми
12 июля 2024, 14:37

Фото: IStock/donfiore

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительными и неприемлемыми оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.
Песков также отметил, что подобные речи президента США никак не красят американского лидера.

Напомним, что в ходе своей речи во время саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Путина «жестоким безумцем». Ранее случился другой инцидент, когда Байден приглашал сказать вступительное слово президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «Владимиром Путиным».

Американские СМИ заявляют, что подобные заявления и оговорки приведут к еще большему падению рейтинга президента США среди республиканцев.

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Песков: сообщения о покушении РФ на главу Rheinmetall являются фейками
12 июля 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Не стоит серьезно воспринимать информацию о том, что Россия якобы готовилась совершить покушение на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, это фейк. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее телеканал CNN без каких-либо доказательств заявил, что в начале текущего года американская разведка узнала о планах России, которая якобы готовится устранить Паппергера. Сам же директор немецкого оборонного концерна предположил, что канал взял эту информацию «не с потолка». Других версий он не высказывал.

«Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», - заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.


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