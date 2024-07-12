В МИДе назвали недостаток в ядерной доктрине России

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Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Политик сообщил, что помимо иных прочих недостатков СВО показала размытость формулировок в концепциях ядерного сдерживания. По его мнению, в доктрину необходимо внести более точные пункты и избавить их от излишней «генерализации».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная доктрина РФ пока не нуждается в дополнении положением о возможном превентивном ударе. Но он не исключил возможности предусмотреть этот вариант в ответ на агрессию западных стран.
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Олег Дикий